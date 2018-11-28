Путин 12 декабря даст в Кремле большой прием к 25-летию Конституции

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 12 декабря в Кремле торжественного приема, посвящённого 25-летию российской конституции, в нем примут участие до 1,2 тысячи человек. Указ также предполагает проведение мероприятий, направленных на популяризацию конституции.

"Провести 12 декабря в Московском Кремле торжественный приём, посвящённый празднованию 25-летия конституции России, а также мероприятия, направленные на популяризацию конституции", — говорится в документе, опубликованном в среду на портале правовой информации.

Путин поручил пригласить на прием членов правительства и федеральных ведомств, представителей парламента, судебной ветви и региональных властей, а также представителей конфессий, общественных объединений, научных и образовательных организаций.

Организовать мероприятия президент поручил своей администрации, ФСО и Управлению делами президента.

Кроме того, Путин предложил федеральным, региональным и местным властям, заинтересованным общественным объединениям, а также научным и образовательным организациям принять участие в праздновании.