Кадыров пообещал пятилетнему чеченцу-рекордсмену множество игрушек

ГРОЗНЫЙ, 28 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Рахима Куриева, установившего в среду мировой рекорд по наибольшему количеству отжиманий за один подход среди мальчиков пятилетнего возраста, и пообещал ему подарить множество игрушек за столь высокий спортивный результат.

Достижение Рахима, который за два с половиной часа выполнил 3202 отжимания, официально зафиксировали специалисты из Книги рекордов России.

"Для нас он давно являлся рекордсменом, мы это признали, но нужна была бумага, и сегодня Рахим еще раз подтвердил, что он один из лучших в мире. Второго такого на сегодняшний день нет и, как сказал главный судья, он побил пять рекордов (глава Книги рекордов России сообщил, что мальчик побил шесть рекордов — ред.). Завтра повезем его в "Гранд-парк" (самый крупный в Грозном торгово-развлекательный центр – ред.) и закупим для него все игрушки", — сказал Кадыров, добавив, что заметил, как мальчик любит игрушки.

По его словам, пятилетний мальчик стал не только гордостью Чечни, но и гордостью России.

"Это большая победа для всех. Думаю, наш герой станет примером для многих, будет стимулировать маленьких детишек заниматься спортом, все на него посмотрят и будут стараться равняться на него", — отметил Кадыров.

Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не был зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать". Позже он подарил мальчику новый автомобиль Mercedes и пообещал провести совместную тренировку.