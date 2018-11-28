Пятилетний мальчик из Чечни установил шесть мировых рекордов по отжиманиям

ГРОЗНЫЙ, 28 ноя – РИА Новости. Пятилетний Рахим Куриев из Чечни установил шесть мировых рекордов, выполнив 3202 отжимания за один подход за два с половиной часа, заявил журналистам главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

"Сегодня Рахим Куриев установил, помимо заявленного рекорда по наибольшему количеству отжиманий за один подход в мире мальчиками пяти лет с результатом 3202 повторения, еще пять рекордов: рекорд по наибольшему количеству повторений за один час, наибольшему количеству повторений за два часа, наименьшее время выполнения одной тысячи отжиманий, двух и трех тысяч отжиманий. Все эти рекорды объявляю официально зафиксированными", — отметил Коненко. Он вручил мальчику соответствующий сертификат.

В среду пятилетний Рахим Куриев из Чечни установил мировой рекорд, выполнив 3202 отжимания за один подход за 2,5 часа, достижение было официально зафиксировано специалистами Книги рекордов России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил мальчику за высокое достижение звание "Почетный гражданин Чеченской республики". Рахим Куриев стал самым юным гражданином, получившим такое звание.

Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не был зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать". Позже он подарил мальчику новый автомобиль Mercedes и пообещал провести совместную тренировку.