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Пятилетний мальчик из Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям

(обновлено: 20:38 28.11.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПятилетний Рахим Куриев, установивший мировой рекорд по количеству отжиманий от пола. 28 ноября 2018Пятилетний Рахим Куриев, установивший мировой рекорд по количеству отжиманий от пола. 28 ноября 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя — РИА Новости. Пятилетний Рахим Куриев из Чечни все же установил мировой рекорд, выполнив 3202 отжимания за один подход за 2,5 часа, достижение официально зафиксировали специалисты из Книги рекордов России, сообщил РИА Новости в среду главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не был зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать". Позже он подарил мальчику новый автомобиль Mercedes и пообещал провести совместную тренировку.

В среду в Грозный для фиксирования рекорда прибыли главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и эксперт категории "Фитнес" Книги рекордов России, рекордсмен по количеству отжиманий от пола за 1 минуту Андрей Лобков.

Свое достижение Рахим продемонстрировал в присутствии специалистов в студии грозненского телевидения.

"Рахим выполнил 3202 отжимания за один подход за 2 часа 30 минут. Это рекорд. Мы его официально зарегистрировали",- сказал Коненко.

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