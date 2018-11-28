Пятилетний мальчик из Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям

ГРОЗНЫЙ, 28 ноя — РИА Новости. Пятилетний Рахим Куриев из Чечни все же установил мировой рекорд, выполнив 3202 отжимания за один подход за 2,5 часа, достижение официально зафиксировали специалисты из Книги рекордов России, сообщил РИА Новости в среду главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
В среду в Грозный для фиксирования рекорда прибыли главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и эксперт категории "Фитнес" Книги рекордов России, рекордсмен по количеству отжиманий от пола за 1 минуту Андрей Лобков.
Свое достижение Рахим продемонстрировал в присутствии специалистов в студии грозненского телевидения.
"Рахим выполнил 3202 отжимания за один подход за 2 часа 30 минут. Это рекорд. Мы его официально зарегистрировали",- сказал Коненко.