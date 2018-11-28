Путин подписал указ о вступлении в гражданство России 77 человек

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении в гражданство РФ 77 человек, среди которых российский журналист американского происхождения Тим Керби, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Гражданство РФ, в частности, получил уроженец США Тим Керби и два уроженца Великобритании.

Кроме того, вступят в российское гражданство 15 уроженцев Армении, 15 уроженцев Узбекистана, восемь уроженцев Афганистана, семь уроженцев Таджикистана, по пять уроженцев Молдавии и Азербайджана. Согласно указу, гражданство получили четыре уроженца Белоруссии, трое уроженцев Казахстана, по двое — Сирии и Украины, по одному уроженцу Киргизии, Турции, Латвии, Вьетнама, а также Боснии и Герцеговины.

Согласно документу, гражданство РФ получили и три человек, родившихся на территории России.

Подчеркивается, что несовершеннолетние принимают гражданство РФ одновременно с принесением присяги гражданина РФ их родителем.

Кроме того, согласно тексту документа, Путин внес изменения в указ 1998 года, лишив гражданства РФ уроженца Таджикистана за использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений.