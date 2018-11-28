"Яндекс.Такси" с декабря будет отслеживать превышение скорости водителями

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Яндекс.Такси" с декабря вводит по всей России автоматический мониторинг скорости движения машин во время их работы, говорится в сообщении компании.

Как пояснили в "Яндекс.Такси", разработанная технология с помощью GPS отслеживает дорожный трек водителя и вычисляет скорость движения. Фактическая скорость сверяется с разрешенной на конкретном участке дороги. Если реальная скорость регулярно превышает разрешенную на 20 км/ч и более, система предупреждает об этом водителя через таксометр, рассказали в компании. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ к заказам – сначала временно, а в случае злостных нарушений – постоянно, отмечается в сообщении.

"Однако, как показывают результаты тестирования технологии, 92% водителей, которые часто нарушали скорость, прекратили делать это уже после двух уведомлений в таксометре, 7% – после временного ограничения доступа к заказам. 1% нарушителей был заблокирован в сервисе навсегда", — указывают в "Яндекс.Такси".

В дальнейшем компания планирует внедрить технологию, которая позволит определять не только опасные превышения скорости, но и аварийную или некомфортную для пассажиров манеру вождения – например, склонность к резкому торможению или набору скорости, к резким поворотам и перестроениям. "Все эти технологии в будущем станут доступны не только в России, но и в других странах, где работает сервис", — заключили в компании.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в октябре 2011 года. Владелец — голландская Yandex.Taxi B.V. В феврале "Яндекс" и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и странах СНГ. Сейчас сервисы объединенной компании работают в 600 городах 14 стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония, Сербия, Финляндия).