В КЧР посадили яблоневый сад на площади в 60 гектаров

ЧЕРКЕССК, 28 ноя — РИА Новости. в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкессии в рамках реализации инвестиционного проекта "Сады Карачаево-Черкесии" посадили яблоневый сад на площади в более чем 60 гектаров, яблоневого сада в рамках реализации, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Общая площадь высаженных садов в рамках проекта составила 203,1 гектаров. Согласно плану, до весны следующего года будут высажены еще три гектара", — говорится в сообщении пресс-службы.

Инвестиционный проект в 2016 году был включен в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа, его реализация началась в прошлом году.

Кроме того, в этом году на территории республики заложен единственный в Российской Федерации грушевый сад ООО "Сады Карачаево-Черкесской Республики", в котором посажены отечественные саженцы.

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