В парке Новочебоксарска появились герои советских мультфильмов

НОВОЧЕБОКСАРСК, 28 ноя — РИА Новости. В парке культуры и отдыха "Ельниковская роща" в Новочебоксарске установили фигуры известных персонажей советских мультфильмов, сообщил РИА Новости начальник отдела благоустройства и экологии Новочебоксарка Андрей Ширшов.

Парк "Ельниковская роща" является особо охраняемой природной территорией местного значения. Парк для активного отдыха горожан был разбит на территории Мариинско-Посадского лесного хозяйства в 1974 году. Около 90% территории парка составляют зеленые насаждения.

По словам Ширшова, мультгородок на территории парка был построен в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. На реализацию проекта были направлены 800 тысяч рублей из бюджетов разного уровня. Федеральная программа по формированию комфортной городской среды реализуется в Новочебоксарске с прошлого года.

"Мультгородок для детей располагается на территории городского парка "Ельниковская роща" рядом с детской площадкой и парком аттракционов. Фигуры персонажей советских мультфильмов высотой в человеческий рост уже установили, вокруг них сделали безопасное покрытие. Нам важно было установить фигуры именно старых-добрых героев из наших советских мультфильмов, а не персонажей зарубежных анимационных фильмов", — говорит начальник отдела благоустройства и экологии Новочебоксарка Андрей Ширшов.

По его словам, в мультгородке есть прогулочная зона и фотозона, где взрослые и дети могут сделать фотографии с персонажами мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Винни-Пух", "Крокодил Гена", "Ну, погоди!". Площадь мультгородка составляет почти 263 квадратных метра.

"Теперь в парке появилось отличное место, где родители смогут вспомнить о детстве, а дети приятно провести время в окружении добрых и веселых героев мультфильмов", — говорит начальник отдела благоустройства. На создание мультгородка в Новочебоксарске его вдохновили мультипликационные герои, установленные в Олимпийском парке в Сочи.

© Фото из личного архива Андрея Ширшова В парке Новочебоксарска появились герои советских мультфильмов © Фото из личного архива Андрея Ширшова В парке Новочебоксарска появились герои советских мультфильмов

"Я давно здесь живу и знаю, что в нашем городе много маленьких детей. Нашей задачей было создать место, где родители могли бы провести время со своими детьми с удовольствием с теми персонажами мультфильмов, которые знакомы каждому — и взрослым, и детям", — говорит Ширшов.

По его словам, торжественное открытие мультгородка состоится в ближайшее время. В следующем году в "Ельниковской роще" планируют построить большую игровую площадку для детей разных возрастов.

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