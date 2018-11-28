Путин пошутил, что он не самая главная достопримечательность в Москве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", в котором принимают участие несколько тысяч гостей из нескольких десятков стран, пошутил, что он не является главной достопримечательностью Москвы, а участники форума приезжают не на него посмотреть, а для того, чтобы пообщаться между собой.

"Прежде всего, думаю, коллеги приезжают не для того, чтобы на меня посмотреть и послушать, я не самая главная достопримечательность в Москве, им есть чем заняться, и между собой пообщаться, и это очень важно — поговорить с коллегами из правительства, из Центрального банка, почувствовать, что называется, чем дышит Россия", — сказал Путин.