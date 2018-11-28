Проект реформы экзамена на права внесут в правительство в январе 2019 года

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Проект постановления об ужесточении экзамена на водительские права, которое предполагает объединение "площадки" и "города", предполагается внести в правительство в январе 2019 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с разработкой документа.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению. По словам Черникова, сегодня ведомство наблюдает проблему именно в части обучения практическому вождению. Для того чтобы уделить этому компоненту больше времени, "площадку" и "город" объединят в одну часть.

Госавтоинспекция уже подготовила изменения в постановление правительства "О допуске к управлению транспортными средствами". Документ несколько месяцев проходит экспертизу.

"В настоящее время документ дорабатывается с учетом поступивших предложений, некоторые моменты более конкретизированы, но общая концепция принципиально не поменялась. Проект постановления планируется к внесению в правительство в январе 2019 года", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас документ отправляется на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития. По словам источника, в настоящий момент МВД РФ, разработчик проекта, урегулировало все разногласия с Минтрансом по поводу документа.

Он не уточнил, какие именно изменения внесены в проект постановления по сравнению с первоначальной редакцией документа. По данным газеты "Коммерсантъ", речь может идти об исключении из документа предложения ввести синхронизацию во времени записей всех устройств (видеокамер и микрофонов) "с возможностью одновременного просмотра сохраненной информации на экране монитора". Кроме того, по данным издания, скорее всего, будет исключен норматив по скорости для мотоциклов во время теста на экстренное торможение и маневрирования.

Как рассказал РИА Новости председатель правления "Союза автошкол" Москвы Александр Ачкасов, на учебный процесс внутреннего экзамена в автошколах принятие данного проекта постановления принципиально никак не повлияет. Объединение "площадки" и "города" предполагает, что после внутреннего экзамена, претендент на водительские права приходит в ГИБДД и выполняет разные упражнения уже в городских условиях. В настоящее время курсант сдает "площадку" и во время внутреннего экзамена в автошколе, и при сдаче экзамена на права уже в ГИБДД.

"Автошкол объединение "площадки" и "города" не коснется никак, принципиально это не повлияет на образовательный процесс. Автошколы теперь будут заинтересованы, чтобы курсант был настолько подготовлен, чтобы сразу ездить в условиях города уже при сдаче экзамена в ГИБДД. Сейчас происходит дублирование экзаменов", — рассказал Ачкасов.

Он добавил, что "Союз автошкол" предложил создать рабочую группу, чтобы в первые 1-2 года действия документа оперативно корректировать новый процесс сдачи экзамена на права в случае необходимости. В настоящее время уточняются формат и участники данной рабочей группы.

В свою очередь, Межрегиональная ассоциация автошкол направила в ГИБДД РФ обращение, в котором высказано несогласие с концепцией проекта реформы экзамена на водительские права, По мнению ассоциации, проектом предусмотрено значительное снижение требований к проверке умений и навыков кандидатов в водители всех без исключения категорий и подкатегорий транспортных средств.

В ассоциации добавили, что в отличие от действующих правил приема экзаменов в ГИБДД в проекте стали необязательными следующие задания: трогание на подъеме и спуске, разворот на перекрестке и вне перекрестка для всех категорий с прицепами, обгон и опережение, проезд регулируемого перекрестка. Ассоциация предлагает оставить оба экзамена, ввести обязательный временной критерий приема экзамена в условиях дорожного движения (не менее 20-30 минут), а также ввести выборочное выполнение упражнений на экзамене по первоначальным навыкам управления.