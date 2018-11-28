Эксперты оценили идею сокращения экзаменов на площадке в автошколах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эксперты по-разному отнеслись к инициативе Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) по сокращению экзаменов на площадке в автошколе с шести до трёх: президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает её преждевременной, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский, напротив, поддерживает.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) направила в ГИБДД РФ обращение, в котором предложила ведомству сократить автошколам шесть упражнений в экзамене на площадке до трёх.

"Любое сокращение – это удар по качеству обучения, но не в нашей ситуации, где обучение и так не блещет, не в нашей ситуации что-то сокращать. Оптимизировать, распределять. Скажем, вместо трёх различных упражнений на площадке – переносить упражнения в город. В этом был бы смысл", — считает Травин.

По его словам, задача состоит в том, чтобы приблизить сдачу и время обучения к максимально дорожной обстан6овке. Любое сокращение возможно только тогда, когда качество обучения будет более высоким. На данный момент, сокращение экзаменов на площадке преждевременно.

"Пока этой цели (приближение к реальной дорожной обстановке) не добились. Если предлагают что-то сократить, то, наверное, речь как раз идёт о том, что никак это не направлено на приближение к реальной дорожной обстановке при сдаче экзаменов", — отметил эксперт.

Вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский при этом выступил в поддержку инициативы по сокращению экзаменов на площадке в автошколе с шести до трёх.

"Я думаю, что эту инициативу нужно поддержать. Водители настоящие все знают правила. Какие фигуры ты ни делай, всё равно ты начинающий. Всё зависит от твоего внимания на дороге, поэтому нечего усложнять экзамены и нечего драть деньги, потому что любые ухищрения – это дополнительные деньги с простых россиян", — заявил Ольшанский.