В ДФО ученые решают, когда арестованных косаток можно вернуть в природу

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые-океанологи по поручению Генеральной прокуратуры в Приморье осмотрели косаток и белух в бухте Средняя, которых арестовал суд, теперь ученые исследуют, как скоро морских млекопитающих можно будет вернуть в природную среду обитания, сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ специалисты Тихоокеанского океанологического института осмотрели 12 косаток и 90 белух. В настоящее время они проводят исследования с целью определения возможности возвращения животных в естественную среду обитания и безопасности дальнейшего существования в ней", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что незаконная продажа в Китай краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние 5 лет туда было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ.

Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух нашли нарушения и со стороны Росрыболовства, и компаний, которые отловили животных.

Следователи ранее возбудили дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данным регионального СУСК, несколько юридических лиц выловили 12 косаток и 90 белух. Установлено, что 11 особей косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края.

Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше года, сообщал СК. Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

В свою очередь Генпрокуратура сообщила о направлении предостережения руководителю Росрыболовства Илье Шестакову о недопустимости нарушений закона при предоставлении прав вылова водных биоресурсов в культурно-просветительских целях в 2019 году. В Росрыболовстве сообщили, что получили предостережение Генпрокуратуры.