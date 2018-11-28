В российских школах пройдут уроки по правам человека

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Уроки по правам человека проведут для учащихся школ и реабилитационно-образовательных учреждений в Москве и других регионах России в преддверии Международного дня прав человека, отмечающегося 10 декабря, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в среду.

"По инициативе федерального уполномоченного по правам человека в Москве, как и в других субъектах, в преддверии Международного дня прав человека мы проведём единый урок по правам человека для учащихся школ и реабилитационно-образовательных учреждений. И это первый конкретный шаг в процессе просвещения учащихся в правовом поле", — сказала Потяева на пленарном заседании международного форума "Права человека и социальные гарантии в условиях вызовов XXI века: международный и национальный опыт".