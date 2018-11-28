МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удалось снизить до 500 случаев на 100 тысяч населения в 2018 году, десять лет назад этот показатель составлял 1100-1200 случаев, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы тогда (в 2008 году) составляла 1100-1200 на 100 тысяч населения, сейчас этот показатель 500-580, в некоторых регионах намного меньше, у нас есть регионы, где 240",- сказала Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов.

Она отметила, что это было сделано за счет комплексного подхода — это профилактика и выстраивание правильной логистики оказания помощи при острых сосудистых катастрофах.

"Спасение при сосудистой патологии равнозначно времени… Мы теряем время в том случае, если человек не вызывает вовремя скорую…. а второй компонент, когда мы не очень быстро доставляем (пациента) в тот стационар, в который нужно. Конечно, дальше время "от двери до иглы" для того, чтобы оно было 30-40 минут, как это полагается, сама служба экстренной сосудистой патологии должна быть очень правильно выстроена", — сказала министр.

Скворцова добавила, что для быстрого оказания помощи были разработаны и запущены в 2008 году сосудистые центры.

"Там все не так, как в обычной больнице, там другой прием пациентов, там КТ в экстренном порядке, там экстренное исследование крови на те показатели, без которых невозможно правильно лечить", — уточнила Скворцова.

В 2008 году таких сосудистых центров, по словам Скворцовой, было всего 48 в 12 регионах России, а сейчас 609, и их количество планируется увеличить.