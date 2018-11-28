Глава Минприроды пообещал упростить обеспечение россиян дровами

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Минприроды упростит процедуру обеспечения дровами и сделает ее комфортной для социально незащищенных слоев населения, заявил журналистам во Владивостоке министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Абсурдная ситуация, казалось бы … Она касается, наверное, всех субъектов РФ. Нам предстоит упростить процедуру и сделать ее максимально комфортной для социально незащищенных слоев населения, которые физически не имеют возможности привезти откуда-то дрова", — сказал министр.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко сказал, что нужно дать муниципалитетам право заключать прямые договора с лесопользователями, с департаментом лесного хозяйства и нести ответственность за это.

Ранее власти края сообщали, что направили в правительство РФ обращение по упрощению порядка предоставления дров жителям региона. В нем идет речь о передаче муниципалитетам без конкурсных процедур полномочий для обеспечения жителей дровами по соглашениям с краевым лесничеством. По словам Кожемяко, излишняя зарегулированность мешает нормальному обеспечению жителей дровами. Ранее Кожемяко освободил от должности руководителя краевого учреждения "Приморское лесничество" Дмитрия Семикина за провал в обеспечении населения дровами.