Минздрав планирует привлечь внимание педиатров к онкологии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Обучающую дистанционную программу, направленную на повышение внимания к онкологии и первым ее признакам у врачей первичного звена, планируется расширить и распространять на узких специалистов и участковых педиатров, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Эту программу мы сейчас расширяем на других, уже узких специалистов первичного звена и на участковых педиатров. Там другая онкология, она, к счастью, много реже, она имеет другие особенности, которые должны педиатры обязательно знать", — сказала Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов.

Она отметила, что среди терапевтов эту программу прошли уже более половины специалистов страны, при этом с первого раза ее осваивают только 40%.