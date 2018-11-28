Ассоциация автошкол не поддержала идею ГИБДД усложнить экзамен на права

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Межрегиональная ассоциация автошкол направила в ГИБДД РФ обращение, в котором высказано несогласие с концепцией проекта реформы экзамена на водительские права, говорится в официальном обращении, опубликованном на сайте ассоциации.
Госавтоинспекция уже подготовила изменения в постановление правительства "О допуске к управлению транспортными средствами". Документ несколько месяцев проходит экспертизу.
"Проектом предусмотрено значительное снижение требований к проверке умений и навыков кандидатов в водители всех без исключения категорий и подкатегорий транспортных средств: из двух существующих на сегодняшний день экзаменов по практическому вождению предложено оставить один, да еще и в этом оставшемся экзамене значительно сократился перечень необходимых умений и действий, которые должен продемонстрировать кандидат в водители", — говорится в обращении.
Ассоциация предлагает оставить оба экзамена, ввести обязательный временной критерий приема экзамена в условиях дорожного движения (не менее 20-30 минут), а также ввести выборочное выполнение упражнений на экзамене по первоначальным навыкам управления.
Комментарием ГИБДД РФ агентство пока не располагает.