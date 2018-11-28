Власти Екатеринбурге опровергли информацию о рисунках с ЛГБТ парами в школе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке в школе №115 Екатеринбурга не было, сообщила РИА Новости в среду представитель департамента образования администрации города.

Ранее агентство "Ура.ру" сообщило, что в школе №115 организовали выставку детских плакатов с нарисованными однополыми парами.

"Дети рисовали солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей, флаги разных стран. На рисунке ученицы 9 класса, опубликованном в СМИ, изображены люди разных национальностей, с разной внешностью. Слоган: "Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны". Рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было. Тем не менее, с педагогом проведена разъяснительная работа", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, к ситуации подключены психологи екатеринбургского центра "Диалог", представители которого при необходимости готовы дать разъяснительные консультации детям, родителям и педагогам.

Представитель департамента образования добавила, что конкурс плакатов "Толерантный мир" проходил в период с 12 по 17 ноября 2018 года в рамках единого дня профилактики "Единство разных" к Международному дню толерантности.

"В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. В некоторых работах изображена радуга – символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей", — отметила собеседница агентства.

В соответствии с положением, в конкурсе принимали участие коллективные и индивидуальные работы обучающихся 5 – 11 классов. На конкурс было представлено 17 работ, уточнила она.