МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил россиянам, что при задержке маршрута пассажир может потребовать от перевозчика оказание ряда услуг, например, горячее питание при ожидании более четырех часов или размещение в гостинице при ожидании вылета более восьми часов в дневное время, сообщается на сайте ведомства.

Более 15 рейсов задержаны и шесть отменены в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" в среду.

"В соответствии с требованиями пункта 99 Федеральных авиационных правил, "при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий… перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время, размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время", — говорится в сообщении.

Добавляется, что пассажир имеет право на прохладительные напитки при ожидании рейса более двух часов, организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании рейса более двух часов.

Все эти услуги предоставляются пассажирам без дополнительной платы.