МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил россиянам, что при задержке маршрута пассажир может потребовать от перевозчика оказание ряда услуг, например, горячее питание при ожидании более четырех часов или размещение в гостинице при ожидании вылета более восьми часов в дневное время, сообщается на сайте ведомства.
Более 15 рейсов задержаны и шесть отменены в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" в среду.
Добавляется, что пассажир имеет право на прохладительные напитки при ожидании рейса более двух часов, организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании рейса более двух часов.
Все эти услуги предоставляются пассажирам без дополнительной платы.