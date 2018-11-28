МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В 2018 году самой популярной породой кошек у россиян стала священная бирма. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Ассамблею профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

"Самая популярная, конечно, — священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу, останется с ней навсегда", — заявили в организации.

На втором месте оказались представители породы мейн-кун, а третью строчку поделили скоттиш-фолды и канадские сфинксы.

При этом в РСА отметили, что зачастую спрос на определенную породу зависит от того, насколько активно заводчики занимаются продвижением своих питомцев.