В Ненецком округе разработали закон о профилактике алкоголизма

МУРМАНСК, 28 ноя — РИА Новости. Власти Ненецкого округа разработали ряд мер, в том числе подготовили законопроект о профилактике алкоголизма, ввели запрет на продажу алкоголя в праздничные дни и в период оленеубойной кампании для снижения потребления спиртного, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации.

В понедельник на сайте организации "Трезвая Россия" был опубликован "рейтинг трезвости регионов", где у Ненецкого округа — одна из последних позиций.

"Для снижения потребления алкоголя в Ненецком округе разработан законопроект о профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании. В рамках закона планируется усилить работу по популяризации здорового образа жизни, диагностике и выявлению детей "группы риска" в школах", — сообщили в НАО и добавили, что в регионе уже принят ряд мер для того, чтобы повлиять на ситуацию.

В частности, введены запреты на продажу алкоголя в праздничные дни: День защиты детей, 1 сентября и День молодежи. "Также вводится запрет в период убойной кампании в оленеводческих бригадах по инициативе руководителей муниципальных образований. В следующем году при поддержке общественности планируется запретить продажу в дни сдачи выпускных экзаменов в школах", — пояснили в администрации.

Кроме того, в отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей спиртного, составлено 11 протоколов по факту продажи алкоголя по цене, ниже установленной министерством финансов РФ, а также была изъята лицензия на отпуск алкогольной продукции в ночном клубе.

Для профилактики опасных явлений врачи и педагоги в этом году провели более 500 культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи, строятся Молодежный центр и спортивный комплекс с бассейном.

По мнению врача-нарколога психиатрического отделения Ненецкой окружной больницы Анатолия Горелика, на негативную ситуацию с алкоголизацией населения влияют природно-климатические особенности региона.

"Мало кислорода, отсутствие солнца приводит людей к депрессивному состоянию. Это одна из причин, которая может приводить к злоупотреблению алкоголем. Также на общую картину влияют физиологическая особенность ферментной системы коренного кочующего населения", — считает врач.