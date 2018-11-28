Сталин дарил коньяк Черчиллю с 1941 года, рассказал советник директора ФСО

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первая порция советского коньяка была отправлена от имени Иосифа Сталина британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю в конце 1941 года, сообщил РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.
Иногда в различного рода источниках публикуются документально не подтвержденные сведения о том, что Черчилль, любивший коньяк, якобы впервые попробовал этот напиток советского производства едва ли не в ходе Ялтинской конференции глав трех держав в феврале 1945 года. "Насколько известно, первую порцию коньяка Черчиллю вывез в конце 1941 года из Москвы министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден", — уточнил Девятов.
В интервью он привел и другие ранее неизвестные широкому читателю подробности организации работы и безопасности советской делегации на Тегеранской конференции.
В среду отмечается 75 лет со дня начала Тегеранской конференции — вошедшей в мировую истории встречи лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, на которой были разработаны и приняты конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира.
Полностью текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.