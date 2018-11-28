Сталин дарил коньяк Черчиллю с 1941 года, рассказал советник директора ФСО

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первая порция советского коньяка была отправлена от имени Иосифа Сталина британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю в конце 1941 года, сообщил РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.

В интервью, приуроченному к 75-летию со дня начала Тегеранской конференции, Девятов рассказал, что во время встречи лидеров "большой тройки" в столице Ирана в 1943 году Черчиллю от имени Сталина в качестве протокольного подарка направили советский коньяк.

Иногда в различного рода источниках публикуются документально не подтвержденные сведения о том, что Черчилль, любивший коньяк, якобы впервые попробовал этот напиток советского производства едва ли не в ходе Ялтинской конференции глав трех держав в феврале 1945 года. "Насколько известно, первую порцию коньяка Черчиллю вывез в конце 1941 года из Москвы министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден", — уточнил Девятов.

Он также рассказал, что Черчиллю шел не только армянский коньяк, как это принято считать. "Всему миру известно, что советский коньяк отгружался Черчиллю и что это был армянский коньяк шустовского завода. Просто шустовский коньяк был хорошо "раскручен", — пояснил историк. "Но в дореволюционной России было два производителя коньяка — Шустов в Армении, а в Грузии и на территории Дагестана, в Кизляре, коньяк выпускался другим винно-коньячным заводчиком — Давидом Сараджишвили. Об этом не говорилось, но, по документам, Черчиллю активно шли и коньяки товарищества Сараджишвили. Загружались ящиками — в связи с тем, что Черчилль любил этот напиток", — добавил Девятов.

В интервью он привел и другие ранее неизвестные широкому читателю подробности организации работы и безопасности советской делегации на Тегеранской конференции.

В среду отмечается 75 лет со дня начала Тегеранской конференции — вошедшей в мировую истории встречи лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, на которой были разработаны и приняты конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира.

Полностью текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.