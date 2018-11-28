"Ромир": треть россиян верит, что за пять лет жизнь изменится к лучшему

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Треть россиян верит, что жизнь в России в ближайшие пять лет изменится в лучшую сторону, однако 41% граждан считают, что предпосылок для изменений в обществе нет, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ромир" провел общероссийское исследование в октябре 2018 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов страны. Выборка отражает взрослое население России.
"Более трети россиян (35%) считает, что жизнь российского общества в ближайшие пять лет изменится в лучшую сторону, причем 7% из них заявили об этом с абсолютной уверенностью. Сторонников пессимистичных взглядов на порядок меньше — не верит в позитивные изменения четверть опрошенных (24%). Однако большая часть россиян — 41% — не надеется, что в ближайшие годы что-либо изменится в жизни страны", — говорится в исследовании.
По данным холдинга, чаще, чем в среднем по выборке, в изменения к лучшему верят молодые россияне: 40% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет считают, что жизнь в России "скорее всего изменится в лучшую сторону". "Но с повышением возраста респондентов уменьшается доля оптимистичных прогнозов. Среди россиян старше 60 лет в позитивные изменения верит лишь каждый четвертый (25%)", — отмечает "Ромир".
Почти столько же респондентов (42%), как и в вопросе изменений в российском обществе, не видят предпосылок к изменениям в личной жизни в ближайшие пять лет. "Отъявленными пессимистами себя показали лишь 15% россиян", — заключает "Ромир".