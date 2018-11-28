МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму РФ законопроект, предлагающий вернуть штраф в 5 тысяч рублей как альтернативное наказание за оставление места ДТП помимо лишения водительских прав, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами инициативы также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Владимир Сысоев и Андрей Свинцов.

Как напомнили разработчики, в 2007 году наказание за данное нарушение было ужесточено — из санкции части 2 статьи 12.27 КоАП РФ исключили такой вид наказания, как штраф, а минимальный и максимальный срок лишения права управления транспортными средствами увеличился на полгода — до 1 — 1,5 лет.

Решение об ужесточении законодательства было обусловлено дорожной обстановкой того времени, говорится в пояснительной записке. Как отмечают депутаты, в течение последних 10 лет наметилась стойкая тенденция к снижению количества ДТП.

"Законопроектом предлагается дополнить санкцию части 2 статьи 12.27 КоАП РФ наказанием в виде штрафа в размере 5 000 рублей, не изменяя вид и срок уже имеющихся наказаний", — говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что такой подход позволит учесть при назначении наказания все обстоятельства дела, форму вины нарушителя, что обеспечит соблюдение принципов справедливости и гуманизма. Депутаты пояснили, что бывают случаи, когда нарушитель формально попадает под действие такой статьи, например, когда является единственным участником аварии, которая не привела ни к какому ущербу. Как указывают разработчики, распространена ситуация, когда участники ДТП оформляют документы с участием аварийного комиссара, а после того, как виновный водитель уезжает, другой участник ДТП вызывает ГИБДД и указывает, что виновный с места аварии скрылся.