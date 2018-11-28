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Общество

Жена полицейского устроила смертельное ДТП, а потом скрутила номера

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© Фото : страница "Подольский водитель" во ВКонтактеМесто ДТП с участием автомобилей Toyota и Mitsubishi на трассе Южный обход в городском округе ПодольскМесто ДТП с участием автомобилей Toyota и Mitsubishi на трассе Южный обход в городском округе Подольск
© Фото : страница "Подольский водитель" во ВКонтакте

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Еще 17 октября на Симферопольском шоссе автомобиль Toyota Land Cruiser протаранил минивэн Mitsubishi Grandis, в котором находились семеро мигрантов. У машины пробило колесо, поэтому авто вынужденно остановилось на трассе. Девушка за рулем внедорожника не заметила, как водитель махал ей, и на большой скорости врезалась в стоявший в левом ряду минивэн — в итоге погибли пять  человек. Лишь спустя месяц выяснилось, что Land Cruiser управляла жена начальника полиции Подольска. Уголовное дело возбудили только 15 ноября, однако подозреваемую до сих пор даже не задержали — она находится под подпиской о невыезде.

На месте ДТП в городском округе Подольск. Архивное фото
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Жене шефа полиции Подольска предъявили обвинение после ДТП с пятью жертвами

За секунду до…

Жуткое ДТП произошло в 13:05 в Подольске, на трассе Южный обход в сторону микрорайона Климовск. У минивэна Mitsubishi Grandis (ехал в крайнем левом ряду) лопнуло колесо, но водитель не съехал на обочину, а остановился у разделительного отбойника. В Сети есть видеозапись с камеры регистратора проезжавшей мимо машины за несколько минут до аварии и сразу после. Судя по записям, водитель Mitsubishi включил аварийку и только что вышел из машины, он даже не успел выставить знак аварийной остановки.

Через несколько секунд в авто влетел Land Cruiser. В результате ДТП четыре человека скончались до приезда медиков, еще один — позже в больнице. Удар был настолько сильным, что спасателям пришлось разрезать кузов покореженного автомобиля, чтобы вытащить пострадавших и погибших. Как сообщали подмосковные СМИ, все пассажиры — граждане Узбекистана.

Водителю Mitsubishi повезло: он не получил серьезных травм. Сразу после ДТП мужчина рассказал местной телекомпании "Кварц", как все случилось: он увидел, что на него летит Toyota Land Cruiser, и начал махать девушке-водителю, чтобы та свернула или хотя бы затормозила. Однако она этого не сделала и на большой скорости врезалась в машину.

Скрутила номера

В соцсетях в тот же день стали обсуждать детали происшествия. Мнения очевидцев насчет того, кто виноват в ДТП, разделились. Одни сообщили, что водитель минивэна якобы сам создал аварийную ситуацию, поскольку решил поменять колесо в той же полосе, где и остановился, тогда как следовало убрать неисправный автомобиль на обочину.

Некоторые из очевидцев принялись активно защищать девушку за рулем Land Cruiser: предполагали, что ей помешали солнечный блик и плохая видимость. При этом, судя по записи с видеорегистратора, минивэн не создавал помех в движении. Другие свидетели аварии в комментариях указали на то, что внедорожник двигался на огромной скорости и просто не успел объехать препятствие. "Все увидели минивэн и объехали. А крузак даже не тормозил", — отметила пользователь Алена Кубакова.

Интересная деталь: проезжающие мимо заметили, что у покореженного Land Cruiser после ДТП не было номеров. Очевидец Екатерина Большакова (имя изменено по ее просьбе) сообщила корреспонденту РИА Новости, что девушка-водитель скрутила знаки еще до приезда сотрудников ДПС. Правда, кто именно был за рулем внедорожника, Большакова пояснить не смогла. Еще один свидетель на условиях анонимности рассказал нам, что женщину из Toyota оперативно увезли с места аварии.

Жена полицейского

Комментаторы в соцсетях, обсуждая личность водителя, предположили, что это "какой-то депутат или сотрудник полиции". Однако через три дня после аварии некий пользователь Иван Иванов написал под тем постом, что за девушка управляла Land Cruiser: "За рулем джипа была жена замначальника УВД Подольска подполковника Озерова. Так что все ясно, кто будет виноват".

РИА Новости пыталось связаться с автором комментария и узнать, откуда у него такая информация, но он так и не ответил корреспонденту на сообщение. Однако источники в правоохранительных органах 27 ноября подтвердили агентству, что за рулем Toyota действительно была супруга заместителя начальника УМВД по городскому округу Подольск — начальника полиции города Артура Озерова Анастасия Баландина.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила РИА Новости, что после аварии с пятью жертвами было возбуждено уголовное дело, но не уточнила, кто именно стал его фигурантом. По словам Петровой, водителю Land Cruiser предъявили обвинение 15 ноября. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследованием занимается Главное следственное управление подмосковной полиции. Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.

Место ДТП с участием автомобилей Toyota и Mitsubishi на трассе Южный обход в городском округе Подольск
© Фото : страница "Подольский водитель" во ВКонтакте
Жена главы подольской полиции находится под подпиской о невыезде

Мы не нашли страниц Баландиной в соцсетях; чем она занимается и откуда у жены полицейского такой внедорожник — неизвестно. О самом Артуре Озерове информации тоже немного. На должность начальника полиции Подольска его назначили в начале 2018-го. В органах служит с 2003 года, большую часть времени Озеров работал в уголовном розыске.

Пока же пользователи соцсетей высказывают опасения, что Баландиной удастся избежать наказания, и сетуют на то, что мера пресечения слишком мягкая. Адвокат Андрей Андреев объяснил РИА Новости, что ДТП с пятью погибшими совершено по неосторожности, а значит, не может быть тяжким или особо тяжким преступлением. 

"Согласно статье 15 Уголовного кодекса, неосторожные деяния могут относиться только к преступлениям небольшой и средней тяжести. Тяжкими и особо тяжкими могут быть только умышленные деяния. Соответственно, подписка о невыезде и надлежащем поведении как мера пресечения вполне соотносится с категорией преступления. К тому же УПК подчеркивает, что заключение под стражу должно применяться только при невозможности назначения иной, более мягкой меры пресечения", — комментирует Андреев.

Он также добавил: то, что подозреваемая — жена начальника городской полиции, на движение дела формально повлиять не должно, тем более после такого резонанса в СМИ. 

С ним согласен юрист Алим Бишенов. Он уточнил, что подписка о невыезде в любой момент может быть изменена на заключение под стражу — это не так сложно сделать. Однако, отметил он, в этой ситуации надо разбираться объективно, без привязки к тому, чьей женой является подозреваемая.

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Популярные комментарииВсе комментарии
glavnoepovtorit
Всё, что связано с жёнами и автомобилями, заканчивается авариями.
08:57
28.11.2018
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