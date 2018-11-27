Минпросвещения прокомментировало задание "письмо отцу на фронт"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вопросы заданий — во многом вопросы конкретной образовательной программы, вопросы педагога, его умение и талант сделать программу доступной и интересной для учащихся, учебник здесь — один из инструментов, заявили в пресс-службе министерства просвещения РФ, комментируя домашнее задание написать "письмо отцу на фронт", которое содержится в программе курса "Литературное чтение" для 4 класса.

Ранее радиостанция " Говорит Москва " сообщила, что мать петербургской школьницы Ольга Федорченко пожаловалась на домашнее задание написать "письмо отцу на фронт", которое содержится в программе курса "Литературное чтение" для 4 класса. Женщина заявила радиостанции, что многие родители отказались выполнять это задание, часть из них написала письмо за своих детей.

"Период Великой Отечественной войны, годы войны, история великой трагедии и великого мужества — это история нашей страны и неизменная составляющая образовательной программы. В истории есть места героических и действительно грустных событий, но школьники должны изучать и знать историю своей страны. Безусловно, вопросы заданий — во многом вопросы конкретной образовательной программы, вопросы педагога, его умение и талант сделать программу доступной и наиболее интересной для учащихся, и учебник здесь — лишь один из инструментов", — сказали в Минпросвещения.

Отмечается, что сам учебник достаточно давно находится в федеральном перечне, прошел все необходимые экспертизы для этого, включая экспертизы РАО и РАН, и используется в разных регионах России, выбор конкретного учебника — вопрос, отнесенный к компетенции школы.

Ранее в комитете по образованию Санкт-Петербурга объяснили РИА Новости, что задание для школьников написать "письмо отцу на фронт" предлагает подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны, однако пояснили, что методисты рекомендуют учителям предлагать детям и альтернативные задания, давая возможность выбора.