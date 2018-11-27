В СЖР отреагировали на слова екатеринбургского депутата о СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) озадачен прозвучавшими в адрес СМИ словами депутата городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александра Колесникова, в организации надеются, что он все-таки сможет понять значение прессы для общества, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Заявление Колесникова прозвучало на заседании гордумы в ходе обсуждения вопроса о введении в пресс-службе думы дополнительной ставки фотографа и возможности договоров с местными СМИ на покупку эфирного времени или печатной площади. Он отметил, что журналисты должны работать для депутатов, а думской пресс-службе следует "быть жестче" со СМИ, чтобы репортеры "сами в очередь выстраивались".

"Мы озадачены такими высказываниями депутата, и надеемся, что все-таки он поймет значение прессы для общества, если уж не как четвертой власти, то как резидента гражданского общества", — сказал РИА Новости Соловьев.

По его словам, ситуация сейчас находится на контроле у главы регионального отделения организации Александра Левина.

"Я думаю, что сейчас Союз журналистов Екатеринбурга и области и его руководители смогут с депутатом пообщаться и по крайней мере расскажут ему о том, как непросто работать журналистом в современных условиях и о значимости журналистики для нашего общества", — добавил глава СЖР.