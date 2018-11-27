Эксперты раскритиковали идею сменить цвет дорожной разметки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, комментируя идею изменить цвет сплошных разделительных полос с белого на желтый, считают, что главное — чтобы разметка, запрещающая выезд на встречную полосу, была нанесена, а состояние дорожного покрытия позволяло ее увидеть – в таком случае ее цвет не играет значительной роли.
"Дело не в цвете разметки, а в том, насколько она видна, различима под грязью, под снегом, не стерта ли она. И насколько водители готовы соблюдать требования этой разметки. Будь она белой, будь она желтой, будь она оранжевой – если она хорошо видна, то неважно, какого она цвета", — сказал РИА Новости президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Заместитель руководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в целом придерживается той же позиции. По его мнению, более яркая разметка может положительно сказаться на дорожном движении, но основная проблема российских дорог заключается в том, что разметки иногда нет вообще, или она не видна из-за плохого качества уборки дорожного покрытия.
В Госдуме положительно отнеслись к этой инициативе. По мнению зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, смена цвета дорожной разметки с белой на желтую позволит водителям лучше различать ее на дорогах, однако не все регионы смогут себе позволить реализовать эту рекомендацию ввиду ограниченного бюджета.