ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперты раскритиковали идею сменить цвет дорожной разметки

23942
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиДорога. Архивное фотоДорога. Архивное фото
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, комментируя идею изменить цвет сплошных разделительных полос с белого на желтый, считают, что главное — чтобы разметка, запрещающая выезд на встречную полосу, была нанесена, а состояние дорожного покрытия позволяло ее увидеть – в таком случае ее цвет не играет значительной роли.

Нанесение разметки типа вафельница на перекрестках Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В Москве улучшилось движение на магистралях благодаря обновленной разметке
Ранее газета "Известия" сообщила, что министерство транспорта РФ предлагает региональным властям изменить цвет сплошных разделительных полос с белого на желтый в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги".

"Дело не в цвете разметки, а в том, насколько она видна, различима под грязью, под снегом, не стерта ли она. И насколько водители готовы соблюдать требования этой разметки. Будь она белой, будь она желтой, будь она оранжевой – если она хорошо видна, то неважно, какого она цвета", — сказал РИА Новости президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Заместитель руководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в целом придерживается той же позиции. По его мнению, более яркая разметка может положительно сказаться на дорожном движении, но основная проблема российских дорог заключается в том, что разметки иногда нет вообще, или она не видна из-за плохого качества уборки дорожного покрытия.

Сетчатая дорожная разметка (вафельница) на перекрестке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Водителей будут штрафовать за остановку на "вафельнице"
"Да, разметка должна быть видна, ее нужно выделять отдельным цветом, но самое главное – чтобы эта разметка вообще существовала. Потому что большинство дорожно-транспортных происшествий и административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, связаны именно с тем, что этой разметки вообще не видно, и она не нанесена или нанесена плохо, либо же дорожное покрытие должным образом не убирается, и она просто скрыта. При выполнении условий по содержанию дорожного покрытия в должном состоянии, безусловно, цветовое выделение такой важной разметки, связанной с запретом выезда на полосу встречного движения, несомненно, отразится лучше на безопасности дорожного движения", — сказал Клевцов.

В Госдуме положительно отнеслись к этой инициативе. По мнению зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, смена цвета дорожной разметки с белой на желтую позволит водителям лучше различать ее на дорогах, однако не все регионы смогут себе позволить реализовать эту рекомендацию ввиду ограниченного бюджета.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
владимир цибизов Цибизов
Вот бестолковые...Почему в Финляндии . Швеции , Канаде и т.д -северных странах, вся разметка не исчезает за зиму? И там разметка -белая...и ничего...Кроме этого, она в темное время светится...Опять деньги надо отмыть...Почему там не льют зимой на дороги реагенты?А просто дороги хорошо очищают?И ли посыпают мелкой крошкой, без глину, земли и песка,которую потом собирают, моют и применяют вновь. Где главный "нано -изобретатель" -чубайс?Он уже наверное изобретает "нано-контейнеры"для доставки мелкой крошки с Марса?
16:38
27.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Mikehebam
Как дальтоники заметят изменение цвета разметки? На полосах напишут- они желтые?
16:32
27.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена