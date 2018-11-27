На Филевской ветке заработали кнопки открытия дверей в поездах "Москва"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Кнопки открытия дверей заработали в поездах "Москва" на Филевской линии Московского метрополитена, для безопасности пассажиров функция будет доступна только во внепиковые часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро во вторник.

"Кнопки открытия дверей в поездах "Москва" на Филевской линии позволят открывать двери только по мере необходимости. Для безопасности пассажиров такая функция будет доступна только во внепиковое время. Так как 7 из 13 станций Филевской линии расположены на поверхности, кнопки открытия дверей позволят дополнительно сохранять тепло в вагоне, сделав таким образом поездки более комфортными", — рассказали в метрополитене агентству.

Первые поезда "Москва", созданные специально для Филевской линии, начали перевозить пассажиров столичного метро с июля этого года. Сейчас на линии курсируют уже 24 новых поезда.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что к концу 2018 года в московском метро будут курсировать 102 инновационных поезда "Москва".

Поезд "Москва" — один из самых современных поездов в мире, отмечали ранее в департаменте транспорта. Он на 15% вместительнее стандартных вагонов. Кроме того, у пассажиров метро появилась возможность заряжать мобильные устройства в дороге с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. В поезде также продуман сквозной проход через все вагоны.

Составы адаптированы для маломобильных пассажиров – в них увеличена ширина дверных проемов, а в головных вагонах добавлены специальные места для инвалидных колясок. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам, поездки пассажиров стали комфортнее.