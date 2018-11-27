В Малайзии рассказали о свадьбе короля с "Мисс Москва"

БАНГКОК, 27 ноя – РИА Новости. Король Малайзии Мухаммад V более года регулярно навещал свою невесту-россиянку, на которой женился в конце прошлой недели, сообщил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара.

По данным собеседника агентства, невеста короля приняла ислам. Источник не стал комментировать будущий статус супруги короля в Малайзии.

"Этот вопрос будет решаться королем и Советом правителей, это их полная прерогатива. Пока супруга короля получит ненаследственный почетный титул "Датин", который автоматически дается супруге высокопоставленного гражданина Малайзии, имеющего почетные титулы, вне зависимости от происхождения", — сообщил он.

По информации СМИ, свадьба Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксаны Воеводиной состоялась 22 ноября в Подмосковье. Отмечается, что застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной. Невеста вышла к публике в русском наряде, а ее жених — в малайзийской традиционной одежде.

Кто может стать королем Малайзии

Король Мухаммад V взошел на престол в 2016 году. В Малайзии должность главы государства – Верховного правителя, или короля, по конституции является выборной: короля избирают из своей среды раз в пять лет, или когда должность становится вакантной, девять султанов – наследственных правителей штатов, входящих в состав страны. Султаны объединены по конституции в отдельный орган законодательной власти – Совет правителей.

Король Мухаммад V — наследственный султан штата Келантан. Его предки были правителями собственного полунезависимого султаната Келантан, вассального Сиаму (ныне Таиланд). В начале XX века по сиамско-британскому договору Келантан перешел под протекторат Великобритании. После обретения независимости в 1957 году султанат вошел в состав вновь образованного государства Малайзия в качестве штата.

Султан Мохаммад V был прежде женат один раз, до свадьбы с российской невестой он был в разводе более 10 лет.