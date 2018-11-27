Участники акции на Красной площади во время церемонии возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина. Архивное фото

Участники акции на Красной площади во время церемонии возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. "Коммунисты России" требуют проверить на предмет оскорбления чувств верующих инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, предложившего заменить тело Владимира Ленина в Мавзолее копией. Соответствующий запрос еще на прошлой неделе направил в ведомство исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.

Он пояснил РИА Новости, что "сторонников марксизма-ленинизма вполне можно рассмотреть как верующих, в силу того что эта четко очерченная идеология имеет все признаки подчеркнутого уважения к личности основателя идеологии".

Кроме того, считает Малинкович, идею Петрова надо проверить и на наличие нарушений по статье 282 — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По мнению исполнительного секретаря, Петров сталкивает сторонников сохранения тела Ленина и его перезахоронения.

"Он провоцирует столкновение, причем еще в очень грубой форме. Он предлагает не просто перезахоронить, а создать еще какой-то муляж, который там будет лежать. Понятно, что это нарушение статьи, на наш взгляд", — считает Малинкович.

Ранее Владимир Петров предложил создать специальную комиссию, которая занялась бы вопросом о перезахоронении тела Ленина. По мнению депутата, вождя революции нужно захоронить в соответствии с завещанием, устроив прощальную траурную процессию к столетию его смерти в 2024 году. При этом Петров отметил важность "соблюдения порядка и традиций", поэтому, по его словам, тело в Мавзолее можно заменить точной восковой или резино-полимерной копией.