МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. "Коммунисты России" требуют проверить на предмет оскорбления чувств верующих инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, предложившего заменить тело Владимира Ленина в Мавзолее копией. Соответствующий запрос еще на прошлой неделе направил в ведомство исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.
Кроме того, считает Малинкович, идею Петрова надо проверить и на наличие нарушений по статье 282 — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По мнению исполнительного секретаря, Петров сталкивает сторонников сохранения тела Ленина и его перезахоронения.
Ранее Владимир Петров предложил создать специальную комиссию, которая занялась бы вопросом о перезахоронении тела Ленина. По мнению депутата, вождя революции нужно захоронить в соответствии с завещанием, устроив прощальную траурную процессию к столетию его смерти в 2024 году. При этом Петров отметил важность "соблюдения порядка и традиций", поэтому, по его словам, тело в Мавзолее можно заменить точной восковой или резино-полимерной копией.