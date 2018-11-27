Пострадавших украинских моряков могут выписать из больницы через три дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Троих украинских моряков, пострадавших в результате инцидента в Керченском проливе, могут выписать из больницы через три-четыре дня, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли задержаны, трое украинских военных с повреждениями госпитализированы в керченскую городскую больницу. Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Крыма, моряки получили "легкие повреждения мягких тканей".

"Повреждение мягких тканей, кости целы, сухожилия, все нормально. Я думаю, что дня три четыре — и их выпишут", — сказала Лубина журналистам.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>