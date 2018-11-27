В Кремле Путин вручил госнаграды деятелям культуры и спорта

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды деятелям культуры и спорта, среди них артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец Лев Лещенко, тренеры Олег Знарок и Ирина Винер-Усманова, бизнесмен Алишер Усманов.

Звание героя России и почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации присуждено космонавту-испытателю Сергею Рыжикову. "За проявленное мужество и успешное прохождение длительного космического полета звание героя России и почетного звания летчик-космонавт Российской Федерации удостоен Сергей Николаевич Рыжиков", — отметил Путин.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Ордена за заслуги перед Отечеством I степени президент на церемонии вручил певцу Льву Лещенко и актрисе Инне Чуриковой, председателю общественной организации ветеранов "Боевое братство" Борису Громову и президенту "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку.

"Этот институт (Курчатовский), его экспериментальные возможности и результаты исследования в области физики имеют мировое признание", — сказал Путин на церемонии вручения госнаград.

Путин добавил, что 30-летие вывода советских войск из Афганистана неразрывно связано с именем героя Советского Союза Бориса Громова. "Боевой генерал, он по праву олицетворяет честь достоинство российского офицерства, многое делает для поддержки своих боевых товарищей и всех ветеранов", — уточнил президент.

Ордена за заслуги перед Отечеством II степени из рук президента получили главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и актер Александр Збруев. Вице-президент "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и бизнесмен Алишер Усманов удостоены Орденов за заслуги перед Отечеством III степени.

Кремль объединяет большой бизнес и большую науку. Физик Ковальчук обрёл знакомство с Усмановым pic.twitter.com/58ai33dogU — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2018 г.

Худрук Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов также был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством III степени.

Путин на церемонии во вторник вручил государственные награды гендиректору "Камаз" Сергею Когогину, президенту Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Александру Дынкину, президенту всероссийской федерации самбо Сергею Елисееву.

Настоятельница Покровского ставропигиального женского монастыря игумения Феофания получила из рук президента Орден за заслуги перед Отечеством IV степени, а консультант тренерского штаба мужской хоккейной сборной Олег Знарок и гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров — ордена Александра Невского.

ОРДЕН ПОЧЕТА И ОРДЕН ДРУЖБЫ

Орденов почета были удостоены старший тренер российской сборной по самбо Юрий Борисочкин и художник Василий Нестеренко, орденов дружбы — певец Леонид Агутин, глава тренерского штаба сборной по хоккею Роман Ротенберг, певица Валерия.

Также ордена дружбы получили руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, глава благотворительного фонда "Российский детский фонд" Светлана Кулинич, механизатор Сергей Копкин, электросварщик Виктор Волосков, художник Императорского фарфорового завода Татьяна Афанасьева, ордена почета — тренер сборной по фигурному катанию Этери Тутберидзе и диктор "Первого канала" Игорь Кириллов.

В ходе церемонии вручения знаменитый теледиктор отметил, что сегодня эта награда для него вдвойне ценна. Он вспомнил время, когда в СССР вышел фильм "Цирк" Григория Александрова "с неповторимой Любовью Орловой, красавцем Сергеем Столяровым и многими другими замечательными артистами". Именно в нем впервые прозвучала "Песня о Родине", написанная композитором Исааком Дунаевским на стихи Василия Лебедева-Кумача.

"И вот прошло много-много лет, сколько десятилетий прошло, как мы пели эту песню в молодости, и не только в молодости. Но только сейчас, например, для меня, благодаря награде, благодаря тому, что вы ее вручили, дорогой Владимир Владимирович, дошла вся глубина двух строчек этой песни-марша: "молодым — везде у нас дорога, старикам — везде у нас почет", — сказал Кириллов.

Госнаграды президент в этот день вручил также председателю совета "Российского фонда фундаментальных исследований" Владиславу Панченко, инструктору-космонавту-испытателю Олегу Скрипочке, заместителю гендиректора "Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Алексею Куклину, гендиректору "Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимиру Дорофееву, капитану танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергею Зыбко, президенту ГБУЗ "ГКБ № 31 ДЗМ" Георгию Голухову.

Также глава государства присвоил почетные звания — "Народный учитель", "Заслуженный врач", "Заслуженный деятель науки", "Заслуженный машиностроитель", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный строитель". Так, звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" было присвоено, например, актрисе Элине Быстрицкой, которая не смогла лично присутствовать на церемонии по состоянию здоровья, и художественному руководителю Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимиру Федосееву, который сейчас находится на гастролях.