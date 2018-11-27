ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Кремле Путин вручил госнаграды деятелям культуры и спорта

(обновлено: 15:39 27.11.2018)
16194
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды деятелям культуры и спорта, среди них артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец Лев Лещенко, тренеры Олег Знарок и Ирина Винер-Усманова, бизнесмен Алишер Усманов.

Звание героя России и почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации присуждено космонавту-испытателю Сергею Рыжикову. "За проявленное мужество и успешное прохождение длительного космического полета звание героя России и почетного звания летчик-космонавт Российской Федерации удостоен Сергей Николаевич Рыжиков", — отметил Путин.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и космонавт-испытатель Сергей Рыжиков на церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и космонавт-испытатель Сергей Рыжиков на церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Ордена за заслуги перед Отечеством I степени президент на церемонии вручил певцу Льву Лещенко и актрисе Инне Чуриковой, председателю общественной организации ветеранов "Боевое братство" Борису Громову и президенту "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку.

"Этот институт (Курчатовский), его экспериментальные возможности и результаты исследования в области физики имеют мировое признание", — сказал Путин на церемонии вручения госнаград.

Путин добавил, что 30-летие вывода советских войск из Афганистана неразрывно связано с именем героя Советского Союза Бориса Громова. "Боевой генерал, он по праву олицетворяет честь достоинство российского офицерства, многое делает для поддержки своих боевых товарищей и всех ветеранов", — уточнил президент.

Ордена за заслуги перед Отечеством II степени из рук президента получили главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и актер Александр Збруев. Вице-президент "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и бизнесмен Алишер Усманов удостоены Орденов за заслуги перед Отечеством III степени.

Худрук Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов также был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством III степени.

Путин на церемонии во вторник вручил государственные награды гендиректору "Камаз" Сергею Когогину, президенту Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Александру Дынкину, президенту всероссийской федерации самбо Сергею Елисееву.

Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы города Москвы. Архивное фото
© Фото : Покровский ставропигиальный женский монастырь
Настоятельница Покровского монастыря пригласила Путина посетить обитель

Настоятельница Покровского ставропигиального женского монастыря игумения Феофания получила из рук президента Орден за заслуги перед Отечеством IV степени, а консультант тренерского штаба мужской хоккейной сборной Олег Знарок и гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров — ордена Александра Невского.

ОРДЕН ПОЧЕТА И ОРДЕН ДРУЖБЫ

Орденов почета были удостоены старший тренер российской сборной по самбо Юрий Борисочкин и художник Василий Нестеренко, орденов дружбы — певец Леонид Агутин, глава тренерского штаба сборной по хоккею Роман Ротенберг, певица Валерия.

Также ордена дружбы получили руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, глава благотворительного фонда "Российский детский фонд" Светлана Кулинич, механизатор Сергей Копкин, электросварщик Виктор Волосков, художник Императорского фарфорового завода Татьяна Афанасьева, ордена почета — тренер сборной по фигурному катанию Этери Тутберидзе и диктор "Первого канала" Игорь Кириллов.

В ходе церемонии вручения знаменитый теледиктор отметил, что сегодня эта награда для него вдвойне ценна. Он вспомнил время, когда в СССР вышел фильм "Цирк" Григория Александрова "с неповторимой Любовью Орловой, красавцем Сергеем Столяровым и многими другими замечательными артистами". Именно в нем впервые прозвучала "Песня о Родине", написанная композитором Исааком Дунаевским на стихи Василия Лебедева-Кумача.

"И вот прошло много-много лет, сколько десятилетий прошло, как мы пели эту песню в молодости, и не только в молодости. Но только сейчас, например, для меня, благодаря награде, благодаря тому, что вы ее вручили, дорогой Владимир Владимирович, дошла вся глубина двух строчек этой песни-марша: "молодым — везде у нас дорога, старикам — везде у нас почет", — сказал Кириллов.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018

Госнаграды президент в этот день вручил также председателю совета "Российского фонда фундаментальных исследований" Владиславу Панченко, инструктору-космонавту-испытателю Олегу Скрипочке, заместителю гендиректора "Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Алексею Куклину, гендиректору "Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимиру Дорофееву, капитану танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергею Зыбко, президенту ГБУЗ "ГКБ № 31 ДЗМ" Георгию Голухову.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Масштабные прорывы совершают те, кто искренне заботится о РФ, заявил Путин

Также глава государства присвоил почетные звания — "Народный учитель", "Заслуженный врач", "Заслуженный деятель науки", "Заслуженный машиностроитель", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный строитель". Так, звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" было присвоено, например, актрисе Элине Быстрицкой, которая не смогла лично присутствовать на церемонии по состоянию здоровья, и художественному руководителю Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимиру Федосееву, который сейчас находится на гастролях.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
farscape1977
Награждать героев -это прекрасно. Но как же на счёт наказания воров?
14:02
27.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена