МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Только проявляя искреннюю заботу о России и неся личную ответственность за мир в стране, можно совершать масштабные прорывы и решать самые амбициозные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин, награждая лауреатов государственных наград в Кремле.

Президент России Владимир Путин в Кремле вручает государственные награды деятелям культуры и спорта, среди них артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец Лев Лещенко, тренеры Олег Знарок и Ирина Винер-Усманова, бизнесмен Алишер Усманов.

"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии, и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание. Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку", — сказал Путин на вручении наград.