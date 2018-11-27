В Барвихе Luxury Village подтвердили проведение свадьбы короля Малайзии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада Пятого, султана Калентана и победительницы конкурса "Мисс Москва — 2015", россиянки Оксаны Воеводиной действительно состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября, подтвердили РИА Новости в PR-службе площадки.

Sembah Tahniah kepada SPB YDPA Sultan Muhammad V diatas pernikahan tuanku..



Rakyat bersyukur dan berbangga menerima Permaisuri Agong.



Daulat Tuanku pic.twitter.com/hCK8WO1CCu — Is Hamid (@su_is91) 24 ноября 2018 г.

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Ранее о свадьбе сообщил Islam News.

"Да, празднование действительно проходило в концертном зале Бавиха Luxury Village 22 ноября", — подтвердила РИА Новости сотрудник PR-отдела концертного зала.