Опрос: большинство россиян одобряют идею о продаже алкоголя с 21 года

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Идея об увеличении возраста для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года вызывает поддержку 78% россиян, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 21% респондентов заявил, что скорее не поддержит подобную инициативу, 1% опрошенных затруднились ответить.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам РФ Татьяна Голикова заявила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления алкогольной продукции, одной из которых может стать повышение возраста ее покупателей.

Как показал опрос, каждый второй респондент (54%) лично замечал снижение работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Кроме того, 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и смертей из-за длительного употребления алкоголя. Также 44% опрошенных наблюдали семейные ссоры и разводы из-за злоупотребления алкоголем, 51% участников опроса слышали о таком от знакомых.

Согласно данным исследования, 42% россиян также наблюдали случаи потери работы и жилья из-за пьянства. Более трети россиян (39%) замечали случаи получения травм в состоянии опьянения. Аварии и ДТП из-за пьяных водителей происходили на глазах у 38% респондентов, но чаще встречали новости об этом в СМИ (57%).

Из опроса также следует, что 29% россиян знают детей, оставшихся без попечения родителей из-за злоупотребления алкоголем, 27% были свидетелями насилия в семье из-за алкоголизма. Каждый пятый россиянин (22%) знает семьи, где из-за пьянства родителей рождались дети с патологиями.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 ноября по заказу проекта "Трезвая Россия". В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. —0-