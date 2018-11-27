МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Идея об увеличении возраста для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года вызывает поддержку 78% россиян, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Ранее вице-премьер по социальным вопросам РФ Татьяна Голикова заявила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления алкогольной продукции, одной из которых может стать повышение возраста ее покупателей.
Как показал опрос, каждый второй респондент (54%) лично замечал снижение работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Кроме того, 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и смертей из-за длительного употребления алкоголя. Также 44% опрошенных наблюдали семейные ссоры и разводы из-за злоупотребления алкоголем, 51% участников опроса слышали о таком от знакомых.
Из опроса также следует, что 29% россиян знают детей, оставшихся без попечения родителей из-за злоупотребления алкоголем, 27% были свидетелями насилия в семье из-за алкоголизма. Каждый пятый россиянин (22%) знает семьи, где из-за пьянства родителей рождались дети с патологиями.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 ноября по заказу проекта "Трезвая Россия". В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. —0-