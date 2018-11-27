В Госдуме прокомментировали идею повышения возраста приобретения оружия

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Повышение возраста, с которого разрешается приобретение оружия в России, вряд ли поможет избежать случаев, аналогичных трагедии в Керчи, но зрелость российского общества позволяет выработать другие способы предотвращения подобных инцидентов, считает первый замглавы экономического комитета Госдумы Владимир Гутенев (ЕР).

Ранее госсовет республики Татарстан внёс в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст для приобретения оружия с 18 лет до 21 года и запретить выдачу лицензий гражданам, подвергнутым наказанию за побои.

"Чудовищная трагедия в Керчи требует принятия серьезных мер, но могут ли инициаторы данного законопроекта гарантировать, что увеличение возраста продажи оружия на три года исключит вероятность повторения трагедии? Боюсь, что нет. Так, если человек с нездоровой психикой поставит цель нанести вред окружающим, то способы могут быть различны, а предложенные меры вряд ли смогут его остановить", — сказал РИА Новости Гутенев.

При этом, по его словам, также бесполезными могут оказаться и другие предложения, например, предоставление характеристики с места работы. "Получение характеристики с места работы также сделает ответственным лицо, выдающее эту характеристику. А это даст толчок к формированию коррупционных схем", — добавил Гутенев.

Эксперт считает, что сейчас государство должно определить степень доверия к тем, кто хотел бы владеть оружием, в том числе в целях самообороны. "Зрелость нашего гражданского общества позволяет начать диалог по данному вопросу — не ограничивая прав наших граждан, нам нужно сделать все, чтобы керченская трагедия никогда не повторилась", — отметил Гутенев.

Тема повышения возраста лицам, имеющим право на приобретение оружия, стала актуальной после ЧП в одной из российских школ. В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.