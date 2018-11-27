В Госдуме прокомментировали идею повышения возраста приобретения оружия

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Повышение возраста, с которого разрешается приобретение оружия в России, вряд ли поможет избежать случаев, аналогичных трагедии в Керчи, но зрелость российского общества позволяет выработать другие способы предотвращения подобных инцидентов, считает первый замглавы экономического комитета Госдумы Владимир Гутенев (ЕР).
"Чудовищная трагедия в Керчи требует принятия серьезных мер, но могут ли инициаторы данного законопроекта гарантировать, что увеличение возраста продажи оружия на три года исключит вероятность повторения трагедии? Боюсь, что нет. Так, если человек с нездоровой психикой поставит цель нанести вред окружающим, то способы могут быть различны, а предложенные меры вряд ли смогут его остановить", — сказал РИА Новости Гутенев.
При этом, по его словам, также бесполезными могут оказаться и другие предложения, например, предоставление характеристики с места работы. "Получение характеристики с места работы также сделает ответственным лицо, выдающее эту характеристику. А это даст толчок к формированию коррупционных схем", — добавил Гутенев.
Тема повышения возраста лицам, имеющим право на приобретение оружия, стала актуальной после ЧП в одной из российских школ. В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.