Чиновница на Камчатке, сравнившая пенсионера с животным, остается работать

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Чиновница, сравнившая пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, остается работать в правительстве Камчатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

Там пояснили, что уволена была другой специалист, которая сняла и распространила видеозапись с инцидентом, произошедшим у стен администрации края.

Ранее сообщалось, что девятнадцатого ноября в центре Петропавловска-Камчатского задержали мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на обрез. Позже выяснилось, что это 67-летний пенсионер, живущий в Елизовском районе. У него изъяли ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов.

Сейчас он находится в краевом психоневрологическом диспансере. Позднее в соцсетях появилось видео этого инцидента, снятое на телефон из окна кабинета в здании правительства Камчатского края. Женский голос за кадром прокомментировал происходящее так: "Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился".

Представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил РИА Новости, что закадровый голос принадлежит сотруднице администрации, однако она не является госслужащей, а трудовой договор с ней уже расторгнут.

"Договор с распространившей запись чиновницей действительно был расторгнут. Однако сейчас выяснилось, что комментировала видео программист из минфина края, с которой будут выяснять, что именно она сказала, не вырвана ли записанная фраза из контекста и прочее. После этого, ее, скорее всего, пригласят на комиссию по этике…", — пояснил РИА Новости представитель пресс-службы.