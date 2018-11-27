Путин отметил, что казачество становится более значимой созидательной силой

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей учредительного собрания Всероссийского казачьего общества и отметил становление казачества в качестве значимой конструктивной и созидательной силы, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил символичность того, что учредительное собрание проходит в храме Христа Спасителя. По его словам, приверженность канонам православия и непреходящим ценностям патриотизма на протяжении столетий определяла мировоззрение казаков, являлась прочным фундаментом, на котором строилась их жизнь, уникальные обычаи и уклад.

"Сегодня благодаря инициативной, деятельной позиции общественных организаций, волонтёров и неравнодушных граждан, поддержке органов власти и Русской православной церкви казачество не только возрождается, но и становится более значимой конструктивной, созидательной силой", — говорится в приветствии.

Путин выразил уверенность в том, что учреждение Всероссийского казачьего общества будет способствовать дальнейшему развитию казачества и его объединению вокруг вековых традиций преданного служения Отечеству, сохранению уникального культурного, исторического наследия.