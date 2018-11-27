Уральский депутат, назвавший ГУЛАГ "хорошей вещью", объяснил свои слова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, который ранее заявил, что ГУЛАГ "был хорошей вещью", пояснил, что сопереживает осужденным, но поддерживает идею трудовых лагерей без жестокости и беззакония.

Ранее Пирожков в интервью изданию The Village высказал мысль, что от осужденных в трудовых лагерях "была польза", когда они под надзором работали на благо общества, из-за чего назвал ГУЛАГ "хорошей вещью". Слова политика и других "молодых коммунистов" в возрасте до 23 лет, которые оправдывали репрессии, вызвали общественный резонанс.

"Из интервью можно сделать вывод, что я не сопереживаю безвинно осужденным и отправленным в трудовые лагеря людям. Трудовые лагеря во времена СССР — пример той системы, что никогда не должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране", – написал Пирожков на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что концепция трудовых лагерей в России имеет право на существование, но лишь при условии, что в них не будет жестокости.

"Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в Советские годы, и сделать трудовые лагеря в современной России абсолютно законной, справедливой и гуманной мерой наказания", – заключил депутат.