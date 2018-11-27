МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Верховный суд на фоне многочисленных уголовных дел о "шпионских" авторучках и прочих подобных устройствах предложил не привлекать к ответственности людей, купивших такие гаджеты случайно или для личной безопасности. Это следует из проекта постановления пленума суда.

Речь идет о статье 138.1 Уголовного кодекса — "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как отмечается в проекте постановления, сам по себе факт незаконного оборота не может свидетельствовать о виновности человека, если у него не было умысла, направленного на приобретение и/или сбыт именно таких технических средств.

Например, уточняют в Верховном суде, не стоит наказывать человека, который купил в интернете гаджет, "рекламируемый как устройство бытового назначения", и при этом "добросовестно заблуждался относительно его фактического предназначения".

Не попадают под статью и действия тех, кто купил "шпионские" устройства для личной безопасности: например, чтобы следить за домом, квартирой, безопасностью своих родных или за животными.

Если действия таких людей не предполагают использование этих устройств в качестве "средства посягательства на конституционные права граждан", то квалификация по статье 138.1 УК РФ ошибочна, полагает верховная инстанция.

По статистике Судебного департамента при Верховном суде, только за первое полугодие по статье 138.1 осуждены 86 человек, а оправдан лишь один. Дела в отношении 50 человек прекращены в ходе следствия.