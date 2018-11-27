Сильный шторм обрушится на Черное и Азовское моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с ухудшением погодных условий, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря и Керченском проливе ожидается сильный шторм, сообщает крымское управление МЧС РФ.

"В связи с выходом южного циклона 27 – 30 ноября на территории Крыма, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря, Керченском проливе ожидается ухудшение погодных условий", — говорится в сообщении.

В частности, 27 и 28 ноября пройдут сильные местами дожди, переходящие в очень сильный мокрый снег, а также будет усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветер 17 – 22 м/с.

При это в последующие дни погода продолжит ухудшаться. Так, 29 и 30 ноября ожидается временами снег, очень сильный северо-восточный ветер 25 – 30 м/с, на дорогах гололедица, понижение температуры воздуха до —2…-7 градусов мороза.

"Высота волн: 27 ноября — 13-20 дм, 28 ноября — 20-30 дм, 29 и 30 ноября — 30-40 дм, в северо-восточной части Черного моря и открытом море — 40-50 дм. Видимость в дожде, снеге — 500-1000 метров", — говорится в сообщении.