В Крыму рассказали о состоянии задержанных в Керченском проливе моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Состояние троих украинских моряков, пострадавших в результате инцидента в Черном море, стабильное. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.
Один из задержанных ранен в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть. Уточняется, что раненые — не командиры, а рядовые моряки 1999, 1998, 1994 годов рождения. Все они госпитализированы в керченскую больницу № 1.
"Я жду решения суда и следствия о дальнейшей судьбе всех украинских моряков, чтобы подключиться, чтобы их права по российскому законодательству не нарушались", — заключила Лубина.
Провокация в Керченском проливе
В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>