В Крыму рассказали о состоянии задержанных в Керченском проливе моряков

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Состояние троих украинских моряков, пострадавших в результате инцидента в Черном море, стабильное. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

"Меня беспокоили раненые, какая, возможно, нужна помощь. Потому что (украинский омбудсмен — Прим. ред.) Денисова уже распускает слухи, что одному из моряков будут ампутировать кисть. Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное", — рассказала она.

Один из задержанных ранен в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть. Уточняется, что раненые — не командиры, а рядовые моряки 1999, 1998, 1994 годов рождения. Все они госпитализированы в керченскую больницу № 1.

"Я жду решения суда и следствия о дальнейшей судьбе всех украинских моряков, чтобы подключиться, чтобы их права по российскому законодательству не нарушались", — заключила Лубина.