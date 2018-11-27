В ДФО в декабре запустят сайт по сбору предложений по нацпрограмме развития

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Сайт, где россияне смогут внести свои предложения в национальную программу развития Дальнего Востока, начнет работу в декабре, сообщил на заседании совета губернаторов во Владивостоке заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Ранее полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что специальный сайт для сбора предложений создадут в рамках разработки национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.

"Пятнадцатого декабря будет запущен сайт ДВ2025.ру, на котором любой житель Дальнего Востока, любой гражданин России сможет оставит свои предложения в национальную программу. До конца года на сайте стартует голосование за поступившие предложения. С января заработает экспертное обсуждение, в котором будут участвовать эксперты, лидеры общественного мнения, ученые", — сказал Крутиков.

По его словам, в проекте протокола сегодняшнего заседания сформированы действия для того, чтобы люди были оповещены о такой возможности.

"В каждом муниципалитете и городском округе до 15 февраля провести общественные обсуждения предложений в нацпрограмму, а до 15 марта их обобщить на региональном уровне и защитить перед заксобранием региона", — отметил Крутиков.

Как сообщил на заседании Трутнев, чтобы учесть мнение всех людей, предлагается провести обсуждение национальной программы в три этапа.

"Первый: уровень муниципалитетов, как встречаясь с людьми, так и с помощью электронных сервисов. Эскиз сайта, на который люди смогут направить свои предложения, уже разработан. Второй этап — это обсуждение на уровне субъектов РФ, где все предложения с территорий, муниципалитетов должны быть сведены вместе. На данном этапе нужно привлечь общественные организации, представителей законодательной власти, научных учреждений, всех тех людей, кому не безразлично будущее родного края. На третьем этапе мы будем изучать все предложения на федеральном уровне. В этой работе примет участие ГД, СФ, предпринимательское сообщество, общественные организации", — отметил полпред.