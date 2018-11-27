В Москве на новогодних площадках появятся более 500 елей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 500 новогодних елей украсят площадки столичного фестиваля "Путешествие в Рождество", который в этом году посвящен сказкам и персонажам популярных книг, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году на площадках появится более 500 новогодних елей. Самое высокое дерево (высотой 20 метров) уже установили на Манежной площади. Его украсили в стиле ретрофутуризма елочными игрушками в форме дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году программу фестиваля посвятят произведениям отечественных и зарубежных писателей. Его героями станут сказки и персонажи популярных книг.

Сообщается, что на открытой сцене Тверской площади посетителей встретят актеры в образах знаменитых писателей и их персонажей. Там можно будет увидеть поэта Александра Пушкина в компании с Евгением Онегиным, писателя Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана с Мышиным королем, драматурга Александра Дюма с мушкетерами.

Добавляется, что каждый день на площади будут проходить иммерсивные спектакли, посвященные литературе разных стран.