МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Почти три тысячи неравнодушных зрителей YouTube-канала помогли Валентине Вячеславовой из деревни Стризнево Вологодской области купить квартиру. Пенсионерка собирала в лесу валежник и, чтобы не замерзнуть зимой, взяла кредит на дрова. Платить по займу было нечем. Все расходы за счет пожертвований и собственных средств покрыл блогер, собрав в итоге почти 600 тысяч рублей. В Сети тем временем задаются вопросом, почему местные власти довели пожилую женщину до столь тяжелой жизненной ситуации.

Разревелась

Впервые об истории Валентины Вячеславовой рассказали в эфире "Вестей Вологодской области" еще в конце октября. В сюжете говорилось, что у 72-летней женщины нет денег на дрова — одна машина стоит восемь тысяч рублей, а это вся ее пенсия. Пенсионерка призналась, что всегда покупала дрова за свой счет и разу не выписывала их через лесничество. Приходилось оформлять займ на 80 тысяч рублей, в итоге, чтобы погасить проценты, банку она отдавала почти все сбережения. Журналисты побывали и у нее в доме: когда-то он принадлежал местному совхозу (там же трудилась Вячеславова), но предприятие давно обанкротилось. Дом обветшал, в полу дыры, окна намертво заклеены, чтобы не сквозило.

Кадры, как бабушка ходит по лесу в поисках валежника, а потом энергично рубит его топором, разлетелись по социальным сетям. Среди тех, кто откликнулся, — московский блогер Александр Орлов. Он ведет YouTube-канал и адресно помогает тем, кто попал в сложную финансовую ситуацию. Менеджер блогера Ник Хабулиани объяснил корреспонденту РИА Новости, что Орлов просто приехал к Вячеславовой и погасил ее кредит. Впрочем, он был не первым: до него кто-то из местных предпринимателей отправил по адресу машину дров. За несколько часов пенсионерку буквально завалили дровами — на зиму хватит.

По словам Хабулиани, Орлов провел несколько дней в деревне, посмотрел, в каких условиях живет пенсионерка, и решил помочь ей с квартирой, предложив подписчикам собрать денег на новое жилье. За три дня неравнодушные люди перевели 520 тысяч рублей. Блогеры сначала хотели передать собранные средства бабушке на руки, но побоялись: опасно оставлять пожилую женщину с такой суммой одну в деревне. Они сами нашли ей квартиру, а потом помогли оформить документы. Оставшиеся деньги вложили в ремонт. По словам Хабулиани, пенсионерка до последнего не верила, что все это правда: приехав в новое жилье, разрыдалась.

"Дочь лишь пожимает плечами"

После публикаций в СМИ судьбой замерзающей бабушки заинтересовались местные чиновники. В гостях у пенсионерки побывал глава Вологодского района Сергей Жестянников. Он сообщил РИА Новости, что история Вячеславовой не так трагична, как ее выставляют журналисты. Во-первых, рассказал он, женщина не одна, у нее есть дочка и внук-школьник. Дочь работает в местном санатории, получает зарплату. Все вместе они живут в старом доме.

"Если бы бабушка была одна, конечно, было бы неправильно бросать ее на произвол судьбы. Но она живет с дочкой и внуком, они могут обеспечить себя и пенсионерку всем необходимым. Я общался с дочкой, спрашивал: как же так, почему дотянули? Она лишь пожимает плечами, говорит, что даже не знала о возможности выписать дрова. На все один ответ: "Я не знала". Понимаете, им было удобнее покупать за свой счет. В итоге набрали кредитов", — объясняет Жестянников.

При этом он согласился, что одинокой пенсионерке действительно трудно самой выписать себе билет в лесничестве: когда-то предприниматели помогали оформлять документы, потом сами поставляли дрова по льготной цене. Однако сейчас такого нет, поскольку лес нередко приходит из других регионов, а там бизнесменам нет дела до проблем вологодских пенсионеров.

Жестянников также уточнил, что власти не открещивались от Вячеславовой: дом, в котором она живет, не муниципальный, находится у нее в собственности. Его можно признать непригодным для жилья, только если сама пенсионерка или ее дочь обратятся с заявлением в соответствующие инстанции. Таких заявлений, по его словам, не поступало. Тем не менее, уточняет глава, семье несколько раз предлагали переехать хотя бы на зиму в дом из маневренного фонда района в соседнем населенном пункте, в Федотово. Но за жилье пришлось бы платить.

"Это хоть и социальное жилье, однако можно было бы арендовать его на коммерческих условиях, это недорого. Максимум на полгода, а мы бы помогли бабушке с ремонтом в ее доме. Но пенсионерка наотрез отказалась, сказала, что дочке тогда будет неудобно ездить на работу, а внуку — в школу", — пояснил Жестянников.

Дожить бы до лета

Жестянников отметил, что к нему лично пенсионерка не обращалась, однако не может утверждать, что о финансовых проблемах Вячеславовой не знал глава Стризнево.

"Я уже сделал ему выговор. В моем понимании он должен вообще знать всех поименно и быть в курсе всех событий. Нельзя было оставлять бабушку и ее семью один на один с такой проблемой. А ведь есть бабушки, у которых реально никого нет. Мы уже попросили специалистов социальной службы проехаться по всем адресам, где живут пенсионеры и маломобильные граждане, дальше будем работать с лесниками по обеспечению таких жителей дровами", — подытожил чиновник.

Ник Хабулиани тем временем уточняет, что их команда в принципе не следила за позицией властей и не в курсе, каким образом те пытались помочь: "Мы просто не хотели, чтобы Валентина Александровна оставалась жить в таких условиях, не хотели, чтобы она и дальше брала кредиты, поэтому помогли. Если со стороны чиновников будет какая-то дополнительная помощь, — это даже лучше".

Однако нерешенным остался еще один вопрос: кто именно будет жить в новой квартире? Блогеры надеются, что пенсионерку никто не обманет, и она спокойно переедет в новое жилье, как только там сделают ремонт.

Впрочем Жестянников на всякий случай поручил перекрыть полы и вставить новые окна в старом доме Валентины Александровны: "То, что помогли неравнодушные, это, конечно, хорошо. Но нетрудно догадаться, кто будет жить в новой квартире. Дочь и внук. Скорее всего, бабушка так и останется в своем старом доме".

РИА Новости связалась с Валентиной Вячеславовой. По ее словам, пока ремонт в старом доме никто не начинал делать, а если это и произойдет, то не раньше лета. "Еще не факт, что я вообще доживу до этого. А так, конечно, мы очень благодарны, что нам помогли люди. Дочка обращалась за помощью в администрацию, но на все один ответ: нет денег. Поэтому новая квартира, где мы будем жить все вместе, — спасение для нас", — призналась пенсионерка.