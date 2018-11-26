Собянин пообещал месяц бесплатного проезда на канатной дороге в Лужниках

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по его просьбе канатная дорога, связывающая Лужники и Воробьевы горы, первый месяц будет работать бесплатно.

"По моей просьбе первый месяц канатная дорога будет работать бесплатно", — написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Собянин открыл канатную дорогу в Лужниках. Он рассказал, что на машине требуется около 20 минут, чтобы попасть от Воробьёвых гор до Лужников, а на канатной дороге можно доехать за 5 минут. Мэр поздравил Москву с новым видом транспорта, выразив надежду, что он будет востребован.

Как говорится в информационном стенде канатной дороги, поездку на фуникулерах возможно оплачивать с помощью карты "Тройка". В будние дни стоимость проезда по канатной дороге в одну сторону стоит 400 рублей, туда и обратно — 700 рублей. В выходные дни стоимость проезда составит 500 рублей в одну сторону, туда и обратно — 800 рублей. Время в пути между конечными станциями составит 5 минут. Как говорится в информационных буклетах, протяжённость дороги превышает 700 метров.