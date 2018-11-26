В Калининградской области установили первый домик для уличных котов

Первый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области

Первый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Первый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области, сообщила зеленоградская газета "Волна".

"В Зеленоградске изготовили и установили первый домик для уличных котов. Ранее среди школьников был объявлен конкурс на лучший эскиз домика. Наш главный архитектор доработал проект, и новое жилище уже изготовили (бюджету он не стоил ничего — оплатил один из зеленоградских инвесторов, за что ему огромное спасибо)", — сообщило издание.

Отмечается, что трехкомнатный домик установили в сквере "Котофейня". В нем уличные коты смогут прятаться от холодов. Ранее сообщалось, что власти муниципалитета пригласил в гости двух котов Кена и Гоу из японского города Ономити, которых уже два года не пускают в местные музеи.

"Мы готовы предложить это жилище гостям из Японии — котам Кену и Гоу, которых пригласили в Зеленоградск на День рождения Зеленоградского кота. Надеемся, зеленоградским и японским хвостатым-полосатым новые квартиры понравятся", — пишет газета.

Зеленоградск называют городом кошек — власти курорта уделяют этим животным большое внимание. Здесь есть музей кошек "Муррариум", в прошлом году установили в сквере скульптурную композицию, изображающую уличных котов, которые едят с тарелки рыбу. Раньше на этом месте была необустроенная зеленая зона, где жители ближайших домов кормили уличных котов, традиция сохранилась и после благоустройства территории. В городе работает также единственный в мире "котошеф" Светлана Логунова — специалист, в задачи которой входит уход за уличными котами.