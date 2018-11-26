Роскомнадзор рассмотрит дело в отношении Google 11 декабря

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Административное дело в отношении Google будет рассмотрено Роскомнадзором 11 декабря, на его рассмотрение ведомство пригласило представителей компании, сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Ранее в понедельник Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело в отношении Google, так как компания не подключилась к системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Дело по существу будет рассмотрено в декабре, говорилось в сообщении службы.

"Дело будет рассмотрено 11 декабря. Позвали представителей компании", — уточнил Субботин.

По его словам, представитель Google в понедельник также присутствовал при составлении протокола. "Представитель дал свое возражение к протоколу. К сожалению, мы не увидели для себя каких-то аргументов, чтобы не накладывать штраф. Надеюсь, что 11 декабря, коллеги более внятную позицию нам дадут", — сказал замглавы Роскомнадзора.

С 1 октября в силу вступил закон, обязывающий поисковики в РФ подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google не подключился к реестру, и, как сообщал Роскомнадзор, штраф за это предусмотрен в размере 500-700 тысяч рублей. Служба пригласила компанию на составление протокола об административном правонарушении, которое было назначено на сегодня. Далее протокол направляется в суд, пояснял ранее РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.