Россиянка победила на чемпионате по кондитерскому мастерству в Люксембурге

Шахсалан Исаева на на чемпионате мира по кондитерскому мастерству в Люксембурге

Шахсалан Исаева на на чемпионате мира по кондитерскому мастерству в Люксембурге

МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Жительница Дагестана Шахсалан Исаева получила золотую медаль на чемпионате мира по кондитерскому мастерству, который проходил в Люксембурге.

Победительница конкурса рассказала РИА Новости, что для участия в турнире в Люксембург съехались почти три тысячи человек со всего мира. Чемпионат проходит каждые четыре года, на нем выступают как команды, так и отдельные участники.

"Чемпионат мира в Люксембурге — один из самых крупных. Есть чемпионат мира, а есть Олимпийские игры — это два самых значимых конкурса (кондитерского мастерства. — Прим. ред.), которые вообще проходят в мире", — рассказала Исаева.

Она отметила, что добиралась в Люксембург вместе с мужем на своей машине, так как ее конкурсная работа не вмещалась в салон самолета.

"Мы ехали пять дней с мужем на машине, потому что работа была большая: в салон самолета ее нельзя было брать как ручную кладь, а в багажном отделении конденсат повредил бы ее, и тогда не было бы смысла вообще туда ехать. Что касается других видов транспорта, — подходящего мне графика не было. Работа была тяжелой, два ящика: один размером 82 сантиметра, а второй около 60 сантиметров", — сказала Исаева.

© Фото : Руслан Исаев Шахсалан Исаева на чемпионате мира по кондитерскому мастерству в Люксембурге © Фото : Руслан Исаев Шахсалан Исаева на чемпионате мира по кондитерскому мастерству в Люксембурге

Дагестанка представила на конкурсе композицию, которая была выполнена по мотивам фильма "Большой и добрый великан".

"Я участвовала в индивидуальном конкурсе и получила золото. В моей номинации выступало очень большое количество людей, но взяли золото только три работы, в том числе моя", — заключила Шахсалан.